Ator indiano é preso por morte de mulher esmagada em multidão no cinema

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta sexta-feira (13), Allu Arjun, famoso ator indiano, foi preso após a morte de uma mulher esmagada em multidão reunida para vê-lo no cinema, com o filme "Pushpa 2: The Rule".

O ator foi preso suspeito de três crimes. Um policial disse à AFP que ele foi acusado de causar ferimentos intencionais com armas ou meio perigosos.

O caso aconteceu no dia 4 de dezembro. A vítima foi à exibição do filme com o filho, que também se feriu gravemente. Segundo o India Today, a família prestou queixa contra o ator, a gestão do cinema e funcionários responsáveis pela segurança.

Dois dias após a morte da mulher, Allu Arjun se manifestou sobre o caso nas redes sociais. "Ao mesmo tempo em que respeito a necessidade de tempo para o luto, estou empenhado em fornecer-lhes toda a assistência possível para ajudá-los neste momento difícil", escreveu no X.

