Mídia argentina fala em 'terror no Brasil' após ex-secretário ser baleado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os principais veículos de comunicação da Argentina repercutiram a notícia de que Gaston Fernando Burlon, ex-secretário de turismo de Bariloche, foi baleado ao entrar por engano em uma comunidade no Rio de Janeiro. Estado de saúde é considerado muito grave.

Assunto esteve na página principal dos maiores jornais do país. "De férias no Brasil, o GPS o enviou a uma favela: está grave", informa a manchete do Clarín. Um amigo próximo a Burlon informou ao jornal que "ele está muito grave".

"Terror no Brasil", escreveu o La Voz. O jornal também afirma que a área onde o homem foi baleado é "conhecida por ser controlada por uma das maiores organizações criminosas no Brasil".

La Nacion também destacou o fato na capa de sua edição impressa. O jornal informou que o GPS conduziu o ex-secretário e sua família para a favela do Morro dos Prazeres, que é "dominada pelo Comando Vermelho, a poderosa organização criminosa de origem carioca".

A matéria do La Nacion afirma que o Morro dos Prazeres é considerado pacificado, "mas ainda conta com forte presença de traficantes de drogas que fazem daquela área um local perigoso." Jornal relembra um caso de 2017, onde a argentina Natalia Cappetti, de 42 anos, também entrou por engano na mesma favela, foi baleada e morreu após várias semanas de internação.

As principais redes de TV do país também repercutiram o caso. "Um argentino muito grave após ser baleado no Rio de Janeiro", informou a Telefe em um informe urgente.

Gaston Fernando Burlon, 51, foi atingido nesta quinta-feira (12) com pelo menos dois tiros, sendo um na cabeça e outro no tórax. O ex-secretário foi internado no Hospital Municipal Souza Aguiar e seu estado de saúde é considerado "gravíssimo", segundo informou ao UOL a Secretaria Municipal de Saúde do Rio.

Burlon entrou por engano em uma favela no Morro dos Prazeres. Ele estava em um carro acompanhado da família, a caminho do Cristo Redentor, quando o GPS o teria direcionado para uma área dominada por traficantes do Comando Vermelho. Não foi informado se os familiares foram feridos.

Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Conforme a PMERJ, Burlon "foi surpreendido por disparos efetuados por criminosos armados ao entrar por engano em uma das localidades do Rio Comprido". A polícia disse ter reforçado a segurança na região.

O argentino recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros. Em seguida, ele foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde recebe atendimento.

Perícia foi feita no local, mas até o momento ninguém foi preso. Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o caso é acompanhado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo, que já ouviu familiares da vítima. "Diligências estão em andamento para apurar a autoria do disparo e esclarecer todos os fatos", informou a corporação.

