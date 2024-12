Milhares de sul-coreanos celebram nas ruas impeachment do presidente Yoon

Milhares de sul coreanos celebram na rua destituição do presidente - O presidente Yoon Suk - yeol foi destituído e o primeiro-ministro da Coreia do Sul irá assumir as suas funções enquanto se aguarda por uma decisão do Tribunal Constitucional sobre se o presidente violou ou não a Constituição ao declarar a leia marcial no início de dezembro.

© Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images