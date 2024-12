Aluna de 15 anos é autora de ataque em escola cristã nos EUA, diz polícia

(UOL/FOLHAPRESS) - Uma estudante de 15 anos foi a autora do ataque a tiros que deixou três mortos, incluindo ela mesma, e seis feridos na escola Abundant Life Christian School, em Madison, Wisconsin (EUA), nesta segunda-feira (16). As informações foram repassadas pela polícia de Madison na noite de segunda (horário de Brasília).

Adolescente era conhecida por outro nome que não o de batismo, segundo a polícia. Ela era aluna da Abundant Life Christian School e morreu enquanto era levada para um hospital. Informações preliminares apontam que ela morreu com um ferimento de bala autoinfligido. O ataque ocorreu faltando pouco mais de uma semana para o Natal.

Ataque ocorreu em uma sala de estudos que tinha alunos de diferentes séries. Quem acionou a polícia para a ocorrência de tiroteio foi uma criança do segundo ano da escola às 10h57 (horário local; 13h57 no horário de Brasília), informou o chefe de polícia de Madison, Shon Barnes. "Isso corta meu coração', afirmou. A corporação diz que chegou ao local quatro minutos depois do acionamento.

Polícia afirmou que, até o momento, a investigação indica que apenas a adolescente estava envolvida na ação, sem ajuda de terceiros. A arma usada no crime foi uma pistola. Ainda não se sabe qual a motivação do crime, nem se os mortos seriam os alvos da atiradora.

Casa da atiradora foi revistada na noite de hoje e investigadores conversaram com os familiares dela. O pai da adolescente está entre os ouvidos e colabora com a polícia. As autoridades tentam determinar se o genitor sabia algo sobre o crime e tentam descobrir como a adolescente conseguiu a arma. "Ele [pai] perdeu alguém também. Então, não vamos apressar as informações, vamos levar nosso tempo e certamente fazer nossas diligências", disse Barnes.

Autoridades solicitaram que a população não faça vigília na escola. Barnes ressaltou que a área ainda é um local de crime que está sendo monitorado pela polícia, acrescentando que ninguém está autorizado a entrar ou permanecer na propriedade.

Dois dos feridos estão em estado grave e correm risco de morte, conforme a corporação. Outros quatro feridos -sendo um professor e três estudantes- não correm risco de vida e dois deles já receberam alta médica.

O CASO

Além das duas vítimas, a atiradora também morreu. As duas pessoas mortas eram um professor e um estudante, que não foram identificados. Em nota, a corporação afirmou estar investigando o ataque. Anteriormente, o número divulgado pelas autoridades era de cinco mortos, mas a polícia corrigiu a informação.

"Hoje é um dia bem triste. Tanto para nós quanto para todo nosso país. Por volta das 10h57, os policias responderam a chamado na escola de atirador ativo e, quando chegaram, encontraram vários alunos feridos", disse Shon Barnes, chefe da polícia local.

Governador disse monitorar a ocorrência de perto. "Estamos orando pelas crianças, educadores e por toda a comunidade escolar da Abundant Life enquanto aguardamos mais informações e somos gratos aos primeiros socorristas que estão trabalhando rapidamente para responder", escreveu Tony Evers no X.

Escola pediu orações. "Compartilharemos informações conforme formos capazes. Por favor, orem por nossa Família Challenger", diz um comunicado da ALCS no Facebook.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

