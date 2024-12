Vídeo mostra momento em que avião explode com 181 pessoas a bordo

Imagens divulgadas pela mídia sul-coreana mostram o momento em que um avião com 181 pessoas a bordo sofre acidente e explode no aeroporto de Muan, na Coreia do Sul, neste domingo (noite de sábado no Brasil).

“175 passageiros e 6 membros da tripulação estavam a bordo do avião que se acidentou no aeroporto de Muan”, relatou a agência de notícias Yonhap

Veja o vídeo acima!

