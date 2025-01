De deportação em massa a Tik Tok, relembre as principais promessas de campanha de Trump

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Donald Trump teve sua vitória confirmada pelo Congresso Nacional dos Estados Unidos nesta segunda-feira (6) e tomará posse daqui a duas semanas, no dia 20. Ao longo da campanha, o republicano fez uma série de promessas nas áreas de imigração, economia e contra o que chama de agenda woke, termo associado a discursos com foco em pautas identitárias. O presidente eleito afirmou em entrevistas recentes que pretende colocar alguns de seus planos em prática a partir do primeiro dia do governo. Confira os principais:

FAZER DEPORTAÇÃO EM MASSA

Donald Trump adotou como uma das principais bandeiras de campanha endurecer a política de imigração do país. Para isso, promete o maior plano de deportação dos Estados Unidos. Há cerca de 12 milhões de imigrantes em situação irregular no país que estão na mira do presidente eleito. O republicano diz querer iniciar a medida expulsando dos EUA quem tiver cometido crimes.

REVER CIDADANIA PARA NASCIDOS NOS EUA DE PAIS IMIGRANTES

O republicano quer acabar com a possibilidade de pessoas nascidas no país, ainda que sejam filhos de migrantes, obterem a cidadania americana automaticamente. Especialistas, porém, apontam uma série de dificuldades para ele cumprir a promessa. Uma das razões é que a cidadania por nascimento é um direito garantido pela Constituição.

PERDOAR INVASORES DO CAPITÓLIO

O presidente eleito prometeu analisar um a um os casos dos acusados pela invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021. Trump disse em entrevistas que perdoará quem for "inocente". Durante a campanha, ele se referiu aos invasores, que tentaram impedir o então eleito, Joe Biden, de ser confirmado presidente da República, como heróis. Cerca de 1.500 pessoas foram acusadas pelo episódio.

Ampliar a taxação sobre produtos importados

O aumento de tarifas para produtos importados foi uma das bandeiras de Trump durante a campanha. O presidente eleito costuma dizer que quer americanos comprando de americanos. Concretamente, o republicano ameaçou, em posts nas redes sociais, impor tarifas de 25% sobre produtos do México e do Canadá no seu primeiro dia de governo se os países não resolverem problemas ligados à imigração e ao tráfico de drogas na fronteira. Ele também falou em aumentar em 10% as taxas aplicadas à China.

PROIBIR A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES TRANSGÊNEROS EM ESPORTES FEMININOS

O republicano afirmou repetidas vezes que baniria atletas trans de times femininos. Em um comício na Virgínia, levou ao palco nadadoras que atuam contra a participação de pessoas transgênero em competições esportivas. Trump também pretende revogar norma que protege estudantes transgêneros de sofrerem discriminação. O presidente eleito já fez ameaças sobre acabar com financiamento e mesmo impor multa às instituições que mantenham departamentos de diversidade.

MANTER O TIK TOK

Em dezembro, Trump pediu à Suprema Corte dos Estados Unidos que suspenda em 19 de janeiro a lei que prevê o banimento da rede social Tik Tok para que ele negocie um acordo e evite o fim da plataforma no país. O Congresso aprovou a legislação sob o argumento de que a empresa chinesa controladora da plataforma apresenta risco à segurança nacional. Em entrevista à revista Time, o republicano afirmou que o Tik Tok tem lugar especial no seu coração pela quantidade de apoiadores que utilizam a rede social.

ACABAR COM A A GUERRA DA UCRÂNIA

Trump repetiu algumas vezes que vai acabar com a Guerra da Ucrânia em 24 horas, mas até hoje não explicou como pretende fazer isso. No máximo, o presidente eleito tem falado que pretende sentar e conversar com as partes. Aliados apostam na relação cordial que ele tem com Vladimir Putin para levar adiante a promessa.

INVESTIR EM COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS

Na área de meio ambiente e energia, Trump fala em retirar novamente os Estados Unidos do Acordo de Paris e revogar uma série de normas de Joe Biden na área. No seu plano político, Trump promete liberação rápida de todos os projetos de geração de energia, incluindo os combustíveis fósseis, como forma de baixar rapidamente os preços ao consumidor. Ele também evidenciou que pretende ampliar a extração de petróleo e gás, com o lema "drill, baby, drill" (Perfure, querido, perfure), na campanha. O republicano ainda afirmou que revogará normas de incentivo à energia elétrica e carros elétricos.