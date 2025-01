Incêndios matam ao menos 2 e deixam rastro de destruição em Los Angeles

LOS ANGELES, EUA (FOLHAPRESS) - Três regiões de Los Angeles anoiteceram em chamas nesta terça-feira (7), em incêndios que se alastravam com velocidade devido aos ventos fortes, deixando um rastro de destruição de milhares de casas e estruturas. A polícia local confirmou ao menos duas mortes, mas não deu detalhes. Às 2h locais da quarta-feira (7h em Brasília), os bombeiros não tinham nenhuma previsão de contenção.

Mais de 30 mil pessoas receberam avisos para deixarem suas casas no bairro de Pacific Palisades, uma comunidade aos pés das montanhas de Santa Monica, perto do litoral. Um incêndio florestal havia começado na manhã e, às 18h30, já queimava uma área de quase 12 km2.

Todos os principais eventos na cidade, que vive o início da temporada de prêmios do cinema, foram adiados na noite de terça, como uma sessão de cinema do filme "Ainda Estou Aqui" que teria ao final uma conversa entre a atriz Fernanda Torres, o diretor Walter Salles e o diretor mexicano Guillermo del Toro.

O presidente Joe Biden, que está em Los Angeles desde segunda-feira (6), foi forçado a cancelar uma viagem ao condado vizinho de Riverside, quando iria formalizar a criação de dois monumentos nacionais da Califórnia.

O Serviço Nacional de Meteorologia previa que a tempestade de vento em andamento, com rajadas de até 160 km/h, será a mais destrutiva a atingir o condado de Los Angeles desde 2011.

A causa inicial do incêndio era ainda desconhecida, mas os ventos fortes, secos e quentes do inverno, conhecidos como Santa Ana, ajudaram a espalhá-lo com facilidade. O fogo ameaçava as regiões vizinhas de Santa Monica e Malibu.

A chefe do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, Kristin Crowley, disse a jornalistas que o incêndio de Pacific Palisades colocava em risco mais de 13 mil estruturas, incluindo 10 mil casas.

A prefeita da cidade, a democrata Karen Bass, sofreu críticas de republicanos e figuras como Elon Musk por estar em viagem ao exterior enquanto os incêndios aconteciam.

À tarde (noite de terça no Brasil), os moradores começaram a fugir em massa de suas casas, causando um congestionamento que fez com que muitos deixassem seus veículos abandonados no meio da rua. Uma escavadeira teve que ser usada pelas autoridades para empurrar alguns dos cerca de 30 carros para desbloquear a via.

No bairro fica a famosa casa modernista Eames House, construída em 1949 pelos designers Charles e Ray Eames, um marco da arquitetura da época. Também na região está o museu Getty Villa, conhecido por peças de antiguidades gregas e romanas. O museu afirmou que a coleção de arte "estava segura", embora algumas árvores e vegetação no local tenham queimado.

O restaurante de frutos do mar Reel Inn, uma instituição local há mais de três décadas, foi destruído, assim como outros estabelecimentos da área.

"É o fogo mais sinistro que eu já vi em Los Angeles, o mais intenso", disse o fotógrafo brasileiro Apu Gomes, que cobre incêndios desde 2018 para a agência Getty Images. "Vi muita gente passando mal com fumaça, saindo correndo de suas casas. Vi um teatro inteiro de uma escola destruído, consumido em chamas."

Do outro lado do condado de Los Angeles, em Altadena, subúrbio a 60 km de distância de Pacific Palisades, a comunidade aos pés das Montanhas San Gabriel vivia cenas parecidas. Em imagens da TV, uma sinagoga era totalmente consumida pelo fogo, cercada de palmeiras em brasa.

O Centro de Convenções de Pasadena, cidade ao lado, virou um refúgio para quem precisava deixar suas casas.

"Nunca vi nada parecido. Todo ano a gente tem essas ventanias, mas nunca nesse nível", disse o administrador de empresas brasileiro Marcelo Eid, que teve que deixar sua casa em Pasadena. "O fogo perto de casa começou por volta das 18h30. Às 20h, a gente já estava sendo evacuado."

Um terceiro incêndio ganhava grandes proporções em Sylmar, norte de Los Angeles, com cerca de 2 km2 em chamas.