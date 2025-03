Mulher mantém enteado em cativeiro por 20 anos; pesava 30 kg

© Facebook/Amanda Callahan

Nos Estados Unidos, uma mulher manteve seu enteado em cativeiro por 20 anos. O caso foi descoberto após o homem, em um ato desesperado, atear fogo ao quarto onde estava preso, na tentativa de chamar a atenção.

Kimberly Sullivan, de 56 anos, foi presa nesta quarta-feira, em Connecticut, e está sendo acusada, entre outros crimes, de sequestro.

De acordo com as autoridades, a vítima ateou fogo ao quarto em fevereiro usando "desinfetante para as mãos e papel de impressora". Ao fazer isso, ela sabia que estava colocando sua vida em risco. Quando os socorristas chegaram, encontraram um homem de 32 anos pesando apenas 30 kg. A CBS News relatou que sua situação piorou após a morte de seu pai, no ano anterior.

Os procuradores do caso compararam o estado da vítima ao de um "sobrevivente de um campo de concentração de Auschwitz". Durante os 20 anos em que esteve retido, desde os 11 anos, o homem foi submetido a abusos prolongados, fome, negligência e tratamento desumano.

"O sofrimento a que esta pessoa foi submetida durante 20 anos é inimaginável", afirmou o chefe de polícia, Fernando Spagnolo.

Kimberly Sullivan permanece detida, e, segundo seu advogado, ela irá negar todas as acusações que lhe são atribuídas.

Leia Também: Influencer japonesa Airi Sato é assassinada durante transmissão ao vivo