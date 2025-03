Vaticano parabeniza Francisco por 12 anos de papado e pede orações por sua saúde

© FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vaticano parabenizou Francisco pelos 12 anos de seu papado, completados nesta quinta-feira (13), em um vídeo com a retrospectiva do religioso à frente da Igreja.

A Santa Sé pediu que os fieis continuem orando pela saúde do pontífice, internado há um mês no hospital Gemelli, em Roma, para tratar pneumonia nos dois pulmões.

"Celebramos o aniversário daquele famoso e inesquecível 'Habemus papam' que anunciou a eleição de Jorge Mario Bergoglio, o primeiro papa jesuíta que, como ele mesmo disse, 'os cardeais foram buscar quase no fim do mundo'", afirma a Santa Sé em postagem no Instagram.

A mensagem do Vaticano afirma que o pontificado do religioso argentino tem sido marcado por iniciativas e reformas que buscam envolver todos os cristãos em um renovado impulso missionário, "levando o amor de Jesus a toda a humanidade" e preocupação com as periferias.

A Santa Sé lembrou do "momento marcante que comoveu o mundo" no dia da eleição quando, após ter sido anunciado para o mundo como novo papa, Francisco se curvou diante da multidão reunida na praça São Pedro. Segundo o Vaticano, ele se apresentou com humildade, além de um olhar amoroso e um sorriso largo, que marcam sua era à frente da Igreja.

"Agora, ao iniciar o 13º ano de seu pontificado, o Santo Padre segue firme em sua missão, guiando a Igreja com sabedoria, espírito de fraternidade e dedicação pastoral. Mesmo em recuperação no hospital Gemelli, continua sendo um exemplo de fé, esperança e resiliência, com o olhar sempre voltado para o rebanho", diz a nota.

O Vaticano diz ainda que este 12º ano de Francisco "foi mais um capítulo de um pontificado desafiador, mas também repleto de conquistas para a Igreja". A nota termina pedindo que os fiéis sigam rezando por ele. "Neste dia especial, nosso maior presente só pode ser aquilo que ele sempre nos pede: nossas orações."

Houve melhora no estado de saúde de Francisco nos últimos dias. A equipe médica retirou na segunda (10) o chamado prognóstico reservado, o que na prática descartou perigo iminente de morte, ao menos por ora.

Já nesta quarta (12), o Vaticano afirmou que uma tomografia de tórax recente confirmou a evolução no quadro clínico. No primeiro boletim desta quinta, a Santa Sé diz que ele teve uma noite tranquila.

Trata-se da quarta hospitalização do pontífice desde 2021, o que gera preocupações devido a problemas de saúde que o fragilizaram nos últimos anos.

O papa de 88 anos luta agora contra uma pneumonia bilateral. Trata-se de uma infecção grave que torna a respiração mais difícil e pode inflamar e cicatrizar ambos os pulmões.

