Após negociações de cessar-fogo, Ucrânia lança ataque de drones à Rússia

© Roman Naumov/Anadolu via Getty Images

A Ucrânia lançou um ataque com drones na capital da Rússia, Moscou, após Volodymyr Zelensky acusar Vladimir Putin de tentar dificultar o pedido de cessar-fogo feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou o Dailymail.

O jornal britânico também relatou que uma grande refinaria de petróleo, localizada a cerca de 88 quilômetros de Putin, no Mar Negro, foi atingida, o que resultou em dez explosões consecutivas.

Além disso, o aeroporto de Vnukovo, que seria utilizado pelo enviado especial de Donald Trump à Rússia para retornar aos Estados Unidos, foi fechado devido aos ataques com drones.

Vale lembrar que este é o segundo ataque com drones da Ucrânia à Rússia em três dias e, segundo o Dailymail, essa ação é uma resposta ao presidente russo devido às diversas condições que ele quer impor para o cessar-fogo.

"Após a explosão, os alarmes de vários carros dispararam", afirmou uma testemunha, citada pelo Dailymail.

Vários pontos da região de Moscou foram atingidos pelos ataques, causando incêndios em algumas áreas.

É importante destacar que, na quinta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, admitiu estar disposto a aceitar a proposta de cessar-fogo com a Ucrânia, mas exige primeiro acertar alguns "detalhes" com os Estados Unidos.

"Concordamos com as propostas de cessar-fogo, mas nossa posição se baseia no pressuposto de que o cessar-fogo levaria a uma paz duradoura, algo que eliminaria as razões iniciais da crise", explicou Putin em uma conferência de imprensa em Moscou, ao lado do presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko.

