Mulher morre após infecção generalizada causada por procedimento dentário

Uma mulher de 35 anos faleceu na sexta-feira após desenvolver uma infecção generalizada, em decorrência de um procedimento dentário realizado em uma clínica na cidade da Serra, no Espírito Santo. Ela havia procurado tratamento para um dente que quebrou enquanto comia.

De acordo com a família, citada pelo jornal Metrópoles, a clínica não forneceu qualquer medicação para Kamila Quadra, que começou a piorar nos dias seguintes e procurou ajuda da unidade de saúde.

Em resposta, a clínica enviou apenas um áudio recomendando que ela procurasse um "cirurgião bucomaxilofacial". A dentista responsável pelo procedimento "negou qualquer relação entre a raspagem gengival e os sintomas apresentados".

A infecção continuou a se agravar até que, após ser aconselhada pela clínica, Kamila foi atendida por um cirurgião que classificou o caso como grave e a encaminhou para um hospital.

A paciente foi quatro vezes a um centro de saúde, onde recebeu apenas medicação para alívio da dor. Somente quando sua mãe insistiu para que ela fosse internada, é que os médicos realizaram exames mais detalhados.

No dia 19 de fevereiro, com a infecção grave confirmada, Kamila foi encaminhada para o Hospital Estadual Dório Silva, onde ficou internada por 16 dias. Durante esse período, ela passou por uma cirurgia na boca, mas seu quadro não melhorou, com a infecção atingindo o sistema respiratório e provocando uma pneumonia severa.

Na sexta-feira, Kamila sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu, apesar dos esforços médicos que duraram 1h30. Agora, a família cobra explicações da clínica e do centro de saúde pelos quais Kamila passou.

