Trump acredita que "anexação da Groenlândia vai acontecer"

© Evelyn Hockstein/Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou confiança na “anexação da Groenlândia” pelos Estados Unidos, e fez esse comentário ao lado do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, na Sala Oval.

"Acho que a anexação da Groenlândia vai acontecer. Não tinha pensado muito nisso antes, mas estou sentado ao lado de um homem que pode ser muito útil. Mark, precisamos disso para a segurança internacional, não apenas para a segurança nacional", afirmou Trump.

O partido Demokraatit, que defende uma aproximação gradual da Groenlândia à independência, venceu as eleições na terça-feira, e Trump considerou esse resultado positivo para os Estados Unidos.

A ideia de anexar a Groenlândia não é nova para Trump. Ele já havia mencionado isso em 2019, durante seu primeiro mandato na Casa Branca. Agora, ele voltou a comentar sobre as razões por trás dessa ideia, que envolvem questões estratégicas e de segurança.

No entanto, os comentários do presidente norte-americano sobre a anexação não têm sido bem recebidos na Dinamarca, que tem reiterado que o território não está à venda.

A vice-presidente do partido de centro-direita Demokraatit, vencedor-surpresa das recentes eleições legislativas na Groenlândia, que foram marcadas por uma onda de nacionalismo pró-independência, anunciou na quarta-feira que o partido está "pronto para dialogar com todos os partidos" a fim de formar uma maioria.

Os democratas mais do que triplicaram sua votação em comparação com as eleições de 2021.

De acordo com analistas, os democratas podem formar uma aliança com os nacionalistas do Naleraq, que defendem uma independência rápida e conquistaram oito assentos parlamentares após dobrar o número de votos, ou com o Inuit Ataqatigiit (partido ecologista e de esquerda) do primeiro-ministro cessante, Mute Egede, um dos grandes derrotados nas eleições, mas que ainda assim manteve sete mandatos.



Leia Também: Tarifas sobre vinho? França responde a Trump: "Não cederemos a ameaças"