Mulher embriagada força desvio de voo e é retirada pela polícia na Grécia

© BEN STANSALL/AFP via Getty Images

Uma mulher embriagada forçou o desvio de um voo que fazia a rota do Reino Unido ao Egito e acabou sendo retirada do avião da companhia Wizz Air pelas autoridades na Grécia.

De acordo com o Daily Mail, que cita testemunhas, a mulher, que não foi identificada e tem cerca de 40 anos, esteve bebendo durante boa parte do voo, acompanhada da família.

Os problemas começaram duas horas após o avião da Wizz Air decolar do aeroporto de Gatwick, no Reino Unido. A mulher trocou de lugar com outro passageiro e, em seguida, começou a se comportar de forma indisciplinada. A tripulação pediu para que ela se acalmasse.

"Foi uma loucura absoluta, nunca vi nada assim", disse um passageiro ao Daily Mail, afirmando que era evidente que a mulher havia bebido "durante todo o voo" e que a tripulação "não deveria ter servido mais bebidas para ela".

A testemunha contou que a mulher estava sentada atrás dele e, após trocar de lugar, ficou insatisfeita e começou a discutir com os membros da tripulação. Cerca de duas horas após a decolagem, já sobrevoando a Grécia, a passageira repetia: "Chamem a polícia, chamem a polícia".

A situação foi se agravando até que o piloto interveio, dizendo que, se a mulher não se sentasse, seria realizada uma aterrissagem de emergência. E foi exatamente isso que aconteceu: o avião fez uma aterrissagem em Atenas, e as autoridades retiraram a passageira.

