Fotos mostram os danos causados pelo terremoto em Nápoles nesta quinta

​Na madrugada desta quinta-feira (13), a cidade de Nápoles, no sul da Itália, foi abalada por um terremoto de magnitude 4,4 na escala Richter. O epicentro do abalo foi localizado próximo à cidade de Pozzuoli, a oeste de Nápoles, na região conhecida como Campos Flégreos, uma área marcada por atividade vulcânica. ​

O tremor ocorreu por volta de 1h25 da manhã (horário local), levando muitos moradores a buscar abrigo nas ruas devido ao medo de desabamentos. De acordo com relatos, quatro pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança, e onze buscaram atendimento hospitalar. Uma mulher foi resgatada pelos bombeiros após o teto de seu apartamento desabar no distrito de Bagnoli.

O terremoto causou danos significativos em várias áreas, com destaque para o bairro de Bagnoli. Foram registrados danos em edifícios, incluindo a torre do sino da Igreja de Sant'Anna, e veículos danificados por escombros. Algumas famílias ficaram temporariamente isoladas em seus apartamentos devido ao bloqueio das entradas por detritos. ​

As autoridades locais, incluindo o prefeito de Nápoles, Gaetano Manfredi, estão monitorando a situação de perto. Escolas na área de Bagnoli foram temporariamente fechadas como medida de precaução. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, também acompanha os desdobramentos do incidente. ​

Este evento ocorre em um contexto de crescente atividade sísmica na região de Campos Flégreos. Nos últimos anos, têm sido registrados aumentos no ritmo de elevação do solo e frequentes tremores, elevando as preocupações sobre a possibilidade de atividades vulcânicas mais intensas no futuro. ​