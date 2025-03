Medicamentos para a perda de peso transformam pequena cidade da Dinamarca

© Francis Dean/Corbis via Getty Images

O sucesso dos medicamentos para o tratamento de diabetes e obesidade da empresa dinamarquesa Novo Nordisk transformou uma pequena cidade portuária do país, com cerca de 17 mil habitantes, em uma surpreendente urbe em expansão.

Há dois anos, a Novo Nordisk era praticamente desconhecida. No entanto, as vendas dos medicamentos Wegovy e Ozempic elevaram a farmacêutica a uma das empresas mais valiosas da Europa, com lucros antes dos impostos superiores a 16 bilhões de euros, como destaca a BBC.

Esse desenvolvimento trouxe um enorme impulso para a economia da Dinamarca, que passou a ser um dos países de maior crescimento na Europa. Os efeitos da grande demanda pelos dois medicamentos são sentidos por todo o país, desde a criação de novos empregos até a redução das taxas de financiamento imobiliário.

Um dos locais que mais cresceu foi a pequena cidade de Kalundborg, onde vivem cerca de 17 mil pessoas. Lá, está sendo realizado um dos maiores investimentos da história da Dinamarca. "Quando os passageiros descem do trem nas proximidades de Kalundborg, a uma hora da capital Copenhague, são recebidos pelo canto dos pássaros e pelo barulho das construções. É neste local improvável que hoje está o epicentro de uma revolução global da perda de peso", escreveu a BBC.

Do outro lado da ponte ferroviária, ficam os edifícios cinzentos e quadrados da vasta fábrica da Novo Nordisk, que produz metade da insulina do planeta, além da semaglutida, substância chave do Ozempic e do Wegovy. A fábrica ocupa um terreno de 1,6 milhões de metros quadrados, o equivalente a 224 campos de futebol. O investimento nesse local será de 8,6 bilhões de euros nos próximos anos, gerando 1.250 novos empregos, além dos 4.400 funcionários já contratados. A obra da fábrica envolve 3.000 operários da construção civil, e o restaurante mais próximo serve 30 kg de carne de porco para sanduíches todos os dias.

Além disso, o supermercado local aumentou suas vendas em cinco vezes e uma barraca nas proximidades vendeu mais de 17,5 mil cachorros-quentes em pouco mais de um mês, atendendo os "operários famintos em busca de um almoço rápido".

Com o crescimento, a cidade também se expandiu. Uma nova piscina pública foi construída, e mais de 1.250 novas residências estão em construção, além de uma nova estrada para Copenhague. Para o futuro, está prevista ainda a construção de uma nova casa da cultura e biblioteca.

Apesar de todo esse progresso, os moradores de Kalundborg permanecem cautelosos quanto aos benefícios do crescimento. As empresas continuam a abrir e fechar, e há problemas no sistema de ensino, especialmente no nível primário. Os transportes públicos não estão adequados às novas necessidades da cidade. Além disso, a região enfrenta um alto índice de crianças acima do peso, o que gera um paradoxo, já que o sucesso da cidade está baseado, em grande parte, em medicamentos para combater a obesidade.

