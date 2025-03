Funcionária de funerária arranca pênis de cadáver de criminoso sexual

© iStock

Uma funcionária de uma empresa funerária no Texas, nos Estados Unidos, foi detida após arrancar o pênis de um cadáver e colocá-lo na boca do morto. O incidente ocorreu no Memorial Mortuary & Crematory, conforme informado pelo site especializado em crimes The Smoking Gun.

Amber Paige Laudermilk, de 34 anos, foi acusada de profanação de cadáver, um crime grave no Texas. O caso remonta ao dia 19 de fevereiro, quando ela estava responsável pelo corpo de Charles Roy Rodrigues, de 58 anos. Rodrigues era um ex-presidiário que havia sido condenado por crimes sexuais e estava listado como criminoso sexual no estado, com "risco moderado" de reincidência.

Embora não conhecesse nem a vítima nem o criminoso, Amber, revoltada, pegou um bisturi e arrancou o órgão sexual do cadáver, colocando-o em seguida na boca do corpo. A cena foi testemunhada por outra funcionária, a quem Amber pediu segredo. No entanto, o gerente da funerária foi informado do ocorrido e chamou a polícia, que deteve Amber.

Até o momento, não há informações sobre o julgamento ou a pena a ser enfrentada pela funcionária.

