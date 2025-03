Itália em alerta vermelho devido a fortes chuvas e inundações

© Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

A Itália está em alerta vermelho devido às fortes chuvas previstas para as próximas horas desta sexta-feira, 14 de março.

As regiões da Toscana e Emília-Romanha são as mais afetadas até o momento, com várias escolas e comércios fechados, além de praças e ruas inundadas.

Segundo o La Repubblica, as tempestades já causaram o fechamento de várias estradas, atrasos nos trens e até deixaram dois feridos devido a um deslizamento de terra no município de Calenzano.

O aumento do nível das águas tem gerado problemas, especialmente no Rio Arno, em Florença, próximo à ponte perto da Galeria Uffizi.

As autoridades também estão monitorando os níveis dos rios em outras cidades, como Bagno a Ripoli, Lastra a Signa e Montelupo.

O La Repubblica ainda informa que, por precaução, autoridades evacuaram alguns rés-do-chão e primeiros andares de prédios.

A Agência Meteorológica Italiana prevê que o tempo piore, com intensificação das chuvas, a partir das 14h (horário local), que é uma hora a mais em relação a Portugal Continental.

A Proteção Civil da Toscana pediu a todos os cidadãos que tenham "máxima cautela".

