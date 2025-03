Justiça da Espanha apoia plano de Barcelona de proibir aluguel turístico

© Getty Images

Nesta quinta-feira (13), o Tribunal Superior da Espanha se manifestou em apoio a um plano de Barcelona para proibir o aluguel de apartamentos de férias até 2028.

De acordo com a Reuters, Barcelona foi a primeira cidade espanhola a adotar uma decisão radical de fechar todos os aluguéis temporários para turismo para tentar combater o aumento desproporcional de aluguéis.

Após a decisão judicial, as autoridades locais disseram que não renovarão as licenças de turismo para os proprietários de imóveis.

A Espanha tenta equilibrar o turismo sustentável, um dos principais motores de sua economia, com as necessidades dos moradores locais, que perderam espaço nas grandes cidades por conta da chegada de grandes investidores. Recentemente, um grande protesto tomou as ruas de Barcelona com moradores locais criticando os altos valores de aluguéis.

Ainda segundo a Reuters, uma das maiores plataformas de alugéis temporários, o Airbnb pediu para as autoridades que reconsiderasse sua repressão aos aluguéis de curta duração, argumentando que isso só beneficia o setor hoteleiro.

A Associação Europeia de Casas de Férias, que representa aluguéis de curta duração em plataformas online, entrou com uma queixa na Comissão Europeia por permitir que as cidades proibissem esses aluguéis. Barcelona pretende apoiar a criação de novos leitos de hotel para fornecer acomodações turísticas em áreas fora do centro da cidade quando a proibição de alugar apartamentos de férias para turistas entrar em vigor.