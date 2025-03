Jornalista atinge Trump com microfone na cara; vídeo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é o protagonista de mais um momento viral nas redes sociais. Desta vez, o chefe de Estado norte-americano foi atingido por um microfone no rosto enquanto respondia às perguntas dos jornalistas.

O episódio aconteceu na sexta-feira, na Base Aérea de Andrews, em Maryland. A extremidade do microfone atingiu Trump na boca, fazendo com que ele fechasse os olhos e se inclinasse para trás.

Posteriormente, o presidente, de 78 anos, olhou para a repórter e ergueu as duas sobrancelhas.

"Ela acabou de aparecer na TV esta noite", brincou. "Ela acabou de se tornar uma grande história esta noite", acrescentou.

"Você viu isso?", perguntou ainda, enquanto sorria discretamente.

O vídeo, que pode ser visto abaixo, rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Não foi revelado a qual veículo pertencia a repórter envolvida no incidente.

A reporter just shoved a microphone into Trump's face.



"She just became a big story tonight... did you see that?" pic.twitter.com/CGw61TjseW