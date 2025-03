"Uma imagem feliz". Vídeo de Trump com filho de Elon Musk torna-se viral

© Andrew Harnik/Getty Images

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caminhou de mãos dadas com X Æ A-Xii, filho de Elon Musk, nos jardins da Casa Branca, e o momento rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Para o dono da Tesla e da SpaceX, trata-se de uma "imagem feliz".

Na sexta-feira, Trump foi visto atravessando o gramado sul da Casa Branca ao lado do filho de Musk, que parecia visivelmente animado. Antes de embarcarem no Marine One – o helicóptero oficial que transporta o presidente dos Estados Unidos –, os dois deram as mãos.

O vídeo, que pode ser visto na galeria acima, mostra Trump pegando o menino, de quatro anos, no colo para ajudá-lo a subir as escadas do helicóptero. Nas redes sociais, muitos usuários apelidaram o presidente de "vovô Trump".

Elon Musk compartilhou várias publicações do momento na rede social X e, em uma foto que mostra seu filho pulando ao lado do presidente norte-americano, comentou que se trata de uma "imagem feliz".

That’s a happy picture 🥰 https://t.co/wJ6CuR1umL — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2025

Leia Também: "Viu aquilo?" Jornalista atinge Trump com microfone na cara