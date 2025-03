Guatemala extradita para os EUA homem procurado por morte de 53 migrantes

© Lusa

O diretor do sistema penitenciário da Guatemala, Sergio Vela, disse aos jornalistas na sexta-feira que Rigoberto Miranda, um guatemalteco de 48 anos, foi levado da capital para os Estados Unidos.

Miranda, detido em 2024 perto da fronteira com o México, é acusado pelo Ministério do Interior da Guatemala de liderar o grupo de crime organizado "Los Orozcos".

A Embaixada dos Estados Unidos na Guatemala explicou nas redes sociais que Miranda irá enfrentar a justiça norte-americana por "tráfico de pessoas", crime que pode ser punido com prisão perpétua.

De acordo com a acusação, o grupo liderado por Miranda cobrava entre 12 mil e 15 mil dólares (cerca de 11 mil a 13,7 mil euros) por pessoa para trazer migrantes, principalmente do México, Guatemala e Honduras, para os Estados Unidos.

O caminhão abandonado no Texas em 27 de junho de 2022 transportava mais de 60 migrantes trancados no compartimento de carga. Entre as 53 vítimas fatais, 27 eram do México, 14 de Honduras, sete da Guatemala e duas de El Salvador, enquanto três não foram identificadas.

Os migrantes ficaram presos no caminhão, em uma estrada secundária remota de San Antonio, por várias horas, com temperaturas em torno de 40°C. Apenas 11 pessoas sobreviveram.

Esse foi o maior desastre envolvendo migrantes traficados através da fronteira entre México e Estados Unidos.

O motorista do caminhão, Homero Zamorano Jr., de 46 anos, e Christian Martinez, de 28, ambos de Pasadena, Texas, foram acusados em 2022 de transporte e conspiração para transportar migrantes ilegalmente, resultando em morte ou ferimentos graves.

Em janeiro deste ano, tanto Zamorano quanto Martinez se declararam culpados perante um júri de um tribunal federal em San Antonio, segundo a imprensa norte-americana.

