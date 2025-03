Acabar a guerra em 24h? Trump admite: "Estava sendo um pouco sarcástico"

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu na sexta-feira que foi "um pouco sarcástico" ao afirmar repetidamente que conseguiria resolver o conflito entre a Rússia e a Ucrânia em apenas 24 horas.

Durante entrevista ao programa Full Measure, que será divulgada na íntegra no domingo, Trump foi questionado sobre a promessa feita durante sua campanha eleitoral. "Bem, eu estava sendo um pouco sarcástico quando disse isso", respondeu ele, conforme divulgado pela agência de notícias Associated Press (AP). "O que eu realmente quero dizer é que gostaria de resolver o problema, e eu acho que serei bem-sucedido."

