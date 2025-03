Milhares vão às ruas na Sérvia em protesto contra a corrupção

© Getty Images

Belgrado é, este sábado (15), palco da maior manifestação das últimas décadas na Sérvia. Milhares de estudantes se reuniram na capital desde a noite de sexta-feira em um grande protesto contra a corrupção.

O movimento é liderado por estudantes e visa destituir o presidente Aleksandar Vucic que controla o país há uma década.

Apesar do intenção formal de aderir à União Europeia, o Governo tem sido acusado de adiar os avanços nas negociações e de se aproximar da Rússia e da China.

Today in Belgrade, the biggest protest in the history of Serbia 🇷🇸 pic.twitter.com/PRiqEI0uGS — Based Serbia (@SerbiaBased) March 15, 2025

🇷🇸 More footage from Belgrade, Serbia, where protesters are speaking out against government corruption and President Vučić. pic.twitter.com/ZChBlaYcRt — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) March 15, 2025

🇷🇸 The crowds in Belgrade today. Some have said this is the largest protest in the history of Serbia. pic.twitter.com/CsjRUtjrSm — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) March 15, 2025

