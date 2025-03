Mais de 30 mortos em tempestades violentas e tornados nos EUA

© Reuters

Um balanço anterior informava sobre 18 vítimas fatais.

As autoridades do estado do Missouri confirmaram 12 mortes relacionadas à tempestade, em uma declaração na rede social X, acrescentando que estão "trabalhando incansavelmente para ajudar os necessitados e avaliar os danos".

O governador do Missouri, Mike Kehoe, declarou estado de emergência na sexta-feira, antecipando a chegada dos tornados.

No estado vizinho do Kansas, pelo menos oito pessoas morreram em uma série de acidentes de trânsito que envolveram cerca de cinquenta veículos, de acordo com a polícia.

No Mississippi, sudeste do país, seis pessoas morreram, segundo uma publicação na X do governador daquele estado, Tate Reeves.

As autoridades do Texas informaram à agência France-Presse que quatro pessoas morreram em acidentes de trânsito relacionados à falta de visibilidade.

O Arkansas registrou três mortos e 29 feridos.

