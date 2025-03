Descoberta na Turquia reforça teoria bíblica da Arca de Noé

© Reprodução / Facebook

Pesquisadores internacionais descobriram indícios que podem reforçar a narrativa bíblica da Arca de Noé. Uma formação geológica conhecida como Formação Durupinar, localizada a cerca de 35 km ao sul do Monte Ararat, na Turquia, apresenta formato e dimensões semelhantes às descrições do navio citado no Gênesis. Segundo o jornal The Jerusalem Post, a estrutura, feita de limonita e com 163 metros de comprimento, tem intrigado especialistas há décadas.

Desde 2021, uma equipe de cientistas estuda o local com a hipótese de que ele abrigue uma embarcação preservada. Novas análises identificaram vestígios de solo contendo materiais como argila, depósitos marinhos e restos de frutos do mar, indicando que a área pode ter estado submersa há cerca de 5.000 anos, período que coincide com a data atribuída a eventos de grandes inundações descritos em textos religiosos.

A Bíblia descreve a Arca de Noé com medidas que coincidem com as dimensões da formação Durupinar, mencionando também o Monte Ararat como o local onde a embarcação teria repousado após o dilúvio. O relato do Gênesis narra que Deus orientou Noé a construir o navio para salvar sua família e os animais de uma grande enchente. Textos do Alcorão, livro sagrado do islamismo, também reproduzem a história, com algumas variações.

Embora a hipótese gere debates entre arqueólogos e teólogos, a investigação avança com o objetivo de esclarecer os mistérios do local. "As descobertas até agora são compatíveis com os relatos bíblicos", afirmou um dos membros da equipe de pesquisa, ressaltando que mais estudos serão necessários para confirmar a teoria.

Leia Também: Incêndio em discoteca na Macedônia do Norte deixa pelo menos 51 mortos