Peru decreta estado de emergência após assassinato ligado à extorsão

O governo do Peru decretou estado de emergência na capital, Lima, e na província vizinha, enviando tropas para as ruas, após uma série de assassinatos supostamente relacionados a tentativas de extorsão.

A medida foi tomada no final de domingo, após o assassinato a tiros do cantor local Paul Flores. Ele foi morto por homens que atacaram o ônibus em que viajava com sua banda, quando saíam de um show nos arredores de Lima.

De acordo com representantes da banda, os músicos foram ameaçados por um grupo de criminosos que tentaram extorquir dinheiro deles.

"Foi ordenado que o estado de emergência seja declarado nas próximas horas em toda a província de Lima e na província constitucional de Callao", afirmou o primeiro-ministro peruano, Gustavo Adrianzén.

Em uma mensagem na rede social X, Adrianzén informou que tropas seriam mobilizadas "para apoiar a Polícia Nacional", mas não detalhou o número de soldados nem a duração da operação.

A medida foi tomada após uma reunião com a presidente Dina Boluarte, que decidiu antecipar para terça-feira a reunião do Conselho Nacional de Segurança dos Cidadãos, originalmente marcada para dez dias depois.

