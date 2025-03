Neve cobre Espanha e gera alertas com imagens encantadoras; veja

© Ignacio Pozo/X

As intensas tempestades que atingiram a Espanha neste fim de semana deixaram as serras cobertas por um manto branco, com imagens impressionantes, especialmente na estação de esqui de Sierra Nevada.

Com 67 quilômetros de terreno esquiável, 86 pistas abertas e 15 teleféricos em operação, a estação tem sido um destino popular para esquiadores e turistas, aproveitando as ótimas condições de neve.

A Agência Estatal de Meteorologia da Espanha (Aemet) emitiu alertas para seis comunidades autônomas devido à previsão de mais neve e temperaturas baixas, afetando regiões como Castela e Leão.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a intensidade da nevasca, com a Sierra Nevada se destacando pela sua cobertura de neve, algo raro de se ver nos últimos anos. Em locais como Miraflores de la Sierra, a neve chegou a acumular cerca de 10 cm.

Além disso, a neve tem impactado a mobilidade, com atrasos nos comboios de alta velocidade entre Madrid e Barcelona devido ao acúmulo nos trilhos. O tráfego rodoviário também foi afetado, com várias estradas de Castela e Leão interditadas, incluindo a AV-110 e AV-922, além da A-2 em Benamira. Caminhões e veículos pesados não podem circular em várias rotas.

Com as belas paisagens cobertas de neve, o cenário tem encantado visitantes e moradores, sendo registrado em diversas fotos que estão circulando nas redes sociais.

Miraflores de la Sierra, más o menos a 1.400 metros. Alrededor de 10cm de nieve. pic.twitter.com/DW8YNZYZo2 — Blacky Blake (@sandia_pepitas) March 16, 2025

No se recuerda una nevada en #SierraNevada así desde hace años. Y la semana próxima más nieve ️ pic.twitter.com/GP1u3a6bYs — Ignacio Pozo (@ignaciopozo) March 15, 2025

Me pasan esta imágen de la Hoya de la Mora en Sierra Nevada. Hacía años que no se veían estas imágenes, una auténtica locura…️#SierraNevada #Granada #nieve pic.twitter.com/YudsmpDPoS — SamuRivas (@samurivas_meteo) March 14, 2025

¡La mejor nieve de la temporada en #SierraNevada! pic.twitter.com/sB3RTj5OzD — Sierra Nevada (@websierranevada) March 15, 2025

Buen y propicio día a la buena gente!

Así se encuentran los remontes en #SierraNevada pic.twitter.com/wgQxrqI2MV — Ignacio Pozo (@ignaciopozo) March 14, 2025

Além disso, a neve tem impactado a mobilidade, com atrasos nos comboios de alta velocidade entre Madrid e Barcelona devido ao acúmulo nos trilhos. O tráfego rodoviário também foi afetado, com várias estradas de Castela e Leão interditadas, incluindo a AV-110 e AV-922, além da A-2 em Benamira. Caminhões e veículos pesados não podem circular em várias rotas.

Los trenes que circulan por la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona pueden experimentar retrasos por acumulación de nieve en la vía en el tramo entre Las Inviernas y Ariza. Se establece limitación temporal de la velocidad. — INFOAdif (@InfoAdif) March 16, 2025

Leia Também: Peru decreta estado de emergência após assassinato ligado à extorsão