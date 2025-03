Imagens mostram início do incêndio mortal em discoteca na Macedônia

© Social Media via REUTERS

Imagens impactantes começaram a circular nas redes sociais, mostrando o início do devastador incêndio que matou 59 pessoas e deixou mais de 150 feridos na discoteca Pulse, em Kocani, na Macedônia do Norte, na madrugada de domingo, 16 de março.

O vídeo mostra o exato momento em que faíscas de fogos de artifício, usados durante a apresentação do grupo de hip-hop DNK, atingem o teto da boate. Rapidamente, o fogo se espalha, criando uma espessa nuvem de fumaça e causando pânico entre os presentes. Nas imagens, é possível ver a propagação das chamas, que se alastram rapidamente pela estrutura da discoteca, fazendo com que os frequentadores busquem desesperadamente uma saída.





A tragédia, que deixou a Macedônia do Norte em estado de choque, foi causada pela ativação de fogos de artifício durante o show. As faíscas atingiram o teto da boate, feito de material altamente inflamável, resultando em um incêndio de grandes proporções. As imagens mostram o caos que se seguiu, com pessoas correndo e tentando escapar do local, enquanto o fogo consumia rapidamente a estrutura.

As autoridades ainda estão investigando as causas exatas do incêndio, mas o vídeo das primeiras chamas deixa claro o impacto imediato da tragédia. A polícia local já emitiu mandados de prisão e começou a interrogar os envolvidos, enquanto o país lida com os efeitos devastadores deste incêndio.

Líderes internacionais se solidarizaram com a Macedônia do Norte, oferecendo apoio no tratamento das vítimas. O governo macedônio também está tomando medidas para lidar com a crise e apoiar as famílias afetadas pela tragédia.



