Putin e Trump terão conversa nesta terça para discutir guerra na Ucrânia

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou nesta segunda-feira que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terão uma conversa telefônica prevista para a terça-feira (18 de março).

"Sim, é de fato esse o caso", disse Peskov em resposta a uma pergunta da agência estatal russa TASS, afirmando que a conversa está sendo preparada para terça-feira. No entanto, Peskov não forneceu mais detalhes sobre o conteúdo da conversa. "Nunca fazemos isso, não nos antecipamos", completou o porta-voz.

A confirmação da ligação ocorre após Trump ter afirmado no domingo que conversaria com Putin para tentar pôr fim à guerra na Ucrânia. "Veremos se temos algo a anunciar, talvez até terça-feira. Falarei com o presidente Putin na terça-feira", disse Trump aos jornalistas enquanto estava a bordo do avião presidencial.

Embora a Rússia não tenha alcançado seus objetivos iniciais de derrubar o governo ucraniano e controlar o país, a Rússia ainda mantém ocupadas grandes áreas no leste da Ucrânia. Trump mencionou que as regiões ocupadas pela Rússia e as centrais elétricas seriam parte das negociações.

Na última sexta-feira, o Kremlin afirmou que Putin havia transmitido uma mensagem a Trump sobre a proposta do enviado norte-americano para um cessar-fogo na Ucrânia. Enquanto a Ucrânia concordou com uma trégua incondicional de 30 dias, caso a Rússia interrompesse os ataques no leste do país, Putin não aceitou qualquer trégua e impôs condições rigorosas, incluindo a exigência de que a Ucrânia ceda as cinco regiões anexadas pela Rússia, abandone suas ambições de adesão à OTAN e desmantele o governo atual.

