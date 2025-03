Mulher revela como descobriu traição do namorado ao se sentar no carro

© TikTok/joiederouen

Uma jovem usou o TikTok para compartilhar a maneira inesperada como descobriu que seu namorado a estava traindo.

Ela contou, em um vídeo, que a desconfiança começou quando se sentou no banco do passageiro do carro do namorado e abaixou o para-sol para se ver no espelho. Foi nesse momento que ela encontrou marcas de ventosas, típicas de capas de celular do tipo Octoboddy.

Esse detalhe a fez suspeitar imediatamente que outra mulher havia estado naquele banco e, possivelmente, deixado o telefone no espelho do para-sol. Como ela viria a descobrir, suas suspeitas eram verdadeiras.

O vídeo de 7 segundos rapidamente viralizou, e muitas pessoas compartilharam nos comentários como também descobriram que estavam sendo traídas. Uma usuária contou: "Fui desligar o despertador dele e, de repente, ele começou a receber mensagens da outra, que era minha amiga. ERA". Outra comentou: "Descobri quando me sentei no carro dele e percebi que o banco estava em uma posição diferente. Nunca ninguém mexia nele, porque só eu me sentava ali, ou pelo menos eu achava que era a única."

