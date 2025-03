Bola de fogo: avião de guerra chinês cai e causa enorme explosão

© Reprodução

Um exercício militar em Hainan, no sul da China, terminou da pior forma possível depois de um caça cair e explodir formando uma enorme bola de fogo.

Um vídeo que passou a circular nas redes sociais mostra o momento em que o caça Shenyang J-15 caiu próximo da área de observação civil. Após um manobra, a aeronave desapareceu no meio das árvores de um parque próximo e explodiu segundos depois.

Após surgir a bola de fogo e o desespero tomar conta de quem observava a situação, o piloto conseguiu acionar o paraquedas de segurança e esapou.

De acordo com o 'Daily Mail', o piloto conseguiu se ejetar momentos antes do impacto no solo. O Comando do Teatro Sul da Marinha do Exército de Libertação Popular da China (PLAN) disse que o avião caiu em uma área aberta e que ninguém ficou ferido.

A publicação também citou que foi confirmado que o piloto sobreviveu ao incidente. "O piloto ejetou com sucesso e chegou ao solo sem ferimentos", acrescentando que uma investigação havia sido aberta.

Veja o vídeo: