Deputado francês sugere que EUA devolvam Estátua da Liberdade

© Getty Images

Neste domingo (16), o deputado Raphaël Glucksmann, que representa a França no Parlamento Europeu, sugeriu que os Estados Unidos devolvessem a Estátua da Liberdade, que foi oferecido pela França no centenário da Declaração da Independência dos Estados Unidos.

Glucksmann, que é um grande defensor da Ucrânia, fez a sugestão após as medidas que estão sendo tomadas pela administração Trump na guerra da Rússia. O parlamentar justificou que os EUA já não se guiam pelos valores que levaram Paris a dar este presente, o eurodeputado defendeu a devolução.

"Vamos dizer aos norte-americanos que escolheram ficar do lado dos tiranos, aos americanos que despediram investigadores por exigirem liberdade científica: 'Devolvam-nos a Estátua da Liberdade'", disparou durante uma convenção do movimento Place Publique, citado pelo jornal Le Monde.

O eurodeputado deixou críticas não só à atuação de Washington em relação á guerra na Ucrânia, e aproximação a Vladimir Putin, mas também contra as demissões que estão acontecendo em instituições públicas, como em organizações de investigação nas áreas da saúde e clima.

"A segunda coisa que vamos dizer aos norte-americanos é: 'Se querem demitir os melhores investigadores de vocês, se querem despedir todas as pessoas que, através da sua liberdade e do seu sentido de inovação, do seu gosto pela dúvida e pela investigação, fizeram do país de vocês a primeira potência mundial, então vamos dar-lhes as boas-vindas'", continuou Glucksmann.

Leia Também: Bola de fogo: avião de guerra chinês cai e causa enorme explosão