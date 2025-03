Documentos sobre morte de JFK são tornados públicos nesta terça-feira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai desclassificar nesta terça-feira (18) os documentos relacionados com a morte do ex-presidente John F. Kennedy (JFK).

Mais de 80 mil páginas de documentos que até agora não eram públicos, serão divulgados, "As pessoas estão à espera disto há décadas", afirmou Trump.

O presidente dos EUA assinou uma ordem executiva, no início do ano, que ordenava ao governo federal que apresentasse um plano para divulgar registros relacionados com os assassinatos de Kennedy, do seu irmão Robert Kennedy e de Martin Luther King Jr.

President Trump on JFK Files: "We are tomorrow announcing and giving all of the Kennedy files...I don't believe we are are going to redact anything...it's going to be very interesting...approximately 80,000 pages." pic.twitter.com/0NW4QdLSzL