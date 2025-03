Por que essa pequena ilha do Pacífico está vendendo cidadania?

© Shutterstock

Poucos teriam ouvido falar de Nauru antes do anúncio recente de que esta pequena ilha do Oceano Pacífico está oferecendo cidadania para se salvar do aumento do nível do mar.

Nauru está vendendo passaportes para financiar um plano ambicioso que o governo espera que contribua para suas iniciativas de mudança climática. Estrangeiros podem ajudar a financiar o empreendimento quando compram o programa "golden visa" de Nauru e efetivamente se tornam cidadãos da menor república independente do mundo. Mas o que exatamente está em jogo aqui? Quão poderoso é um passaporte nauruano?

Clique e saiba mais sobre Nauru e o preço que está sendo pago para combater as mudanças climáticas.

