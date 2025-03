Huthis reivindicam quarto ataque contra porta-aviões dos EUA

© Lusa

Os rebeldes houthis do Iêmen reivindicaram hoje o quarto ataque em três dias contra um porta-aviões norte-americano no Mar Vermelho, em resposta aos bombardeios dos EUA contra bases do grupo.

O porta-voz das operações militares dos houthis afirmou que lançaram "vários mísseis de cruzeiro e drones" contra o porta-aviões Harry Truman e "diversos navios de guerra inimigos".

"A operação atingiu seus objetivos com sucesso", declarou Yahya Sari na plataforma de mensagens Telegram, acrescentando que o grupo conseguiu frustrar um ataque contra o Iêmen.

"Após retomarmos nossas operações em apoio ao povo palestino oprimido, detectamos movimentações militares hostis no Mar Vermelho, que indicavam preparativos para um ataque aéreo em grande escala contra nosso país", afirmou Sari.

"Em retaliação, nossas forças navais, de mísseis e drones realizaram uma operação conjunta", explicou o porta-voz.

Sari declarou ainda que "a agressão dos EUA não impedirá o Iêmen, firme e resiliente, de cumprir seus deveres religiosos, morais e humanitários em relação ao povo palestino".

O grupo rebelde também prometeu "intensificar as operações militares contra o inimigo sionista, a menos que cesse a brutal agressão contra Gaza e o bloqueio da ajuda humanitária seja levantado".

Os Estados Unidos ainda não confirmaram nenhum ataque contra o porta-aviões Harry Truman.

O anúncio dos houthis veio horas depois que meios de comunicação do grupo e testemunhas relataram ataques dos EUA na província de Saada, no norte do Iêmen, um reduto dos rebeldes apoiados pelo Irã.

Segundo a agência de notícias houthi Saba e a emissora pró-rebelde Al Massira, "um ataque de agressão dos EUA" teve como alvo a província de Saada. Testemunhas relataram à agência France-Presse (AFP) "três bombardeios" na região.

O Comando Central do Exército dos EUA, responsável pelo Oriente Médio, confirmou na rede social X que suas forças "continuam as operações contra os terroristas houthis apoiados pelo Irã".

No sábado à noite, os EUA iniciaram uma série de ataques aéreos contra várias cidades controladas pelos houthis no norte e centro do Iêmen, incluindo a capital Sana. Segundo o movimento xiita, os bombardeios mataram 53 pessoas e deixaram 98 feridos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou na segunda-feira que o Irã será "considerado responsável" por qualquer novo ataque dos houthis, após o grupo iemenita reivindicar uma ação armada contra um porta-aviões norte-americano no Mar Vermelho.

Os houthis, que controlam a capital Sana e outras regiões do norte e oeste do Iêmen desde 2015, vêm atacando há mais de um ano alvos em território israelense e navios ligados a Israel com drones e mísseis nas águas do Mar Vermelho e do Golfo de Áden.







