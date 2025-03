Milhares protestam em Israel e marcham até a residência de Netanyahu

© REUTERS

Milhares de pessoas participaram, nesta quarta-feira (19), de um protesto contra o governo de Israel, bloqueando a entrada principal de Jerusalém. Os manifestantes marcharam em direção à residência do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, segundo informações do The Times of Israel.

Durante a manifestação, a líder do protesto, Shikma Bressler, discursou para a multidão, pedindo o fim da atual política do governo. "É hora de acabar com essa loucura, antes que não haja mais ninguém para salvar, antes que não reste um país", declarou.

O ato ocorre após Netanyahu ordenar novos ataques aéreos contra a Faixa de Gaza na última terça-feira (18). Segundo o premiê, a decisão foi tomada diante da falta de avanços nas negociações com o Hamas para a prorrogação do cessar-fogo.

Em um discurso transmitido pela televisão, Netanyahu afirmou que as negociações para a libertação dos reféns israelenses ainda mantidos em Gaza "só ocorrerão sob fogo, a partir de agora". O primeiro-ministro também disse que a pressão militar é "essencial" para garantir o retorno dos sequestrados no ataque de 7 de outubro de 2023.

Diante da retomada dos ataques, as famílias de cerca de 20 reféns israelenses que ainda estão na Faixa de Gaza convocaram apoiadores para protestar em frente ao parlamento israelense, em uma tentativa de pressionar o governo a manter as negociações e evitar o fim do cessar-fogo.



As imagens dessa manifestação podem ser vistas na galeria acima.

