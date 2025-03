Zelensky anuncia que vai falar com Trump nesta quarta-feira

© Roni Rekomaa/Bloomberg via Getty Images

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta quarta-feira (19) que terá uma conversa telefônica com Donald Trump para discutir os desdobramentos do conflito com a Rússia. Segundo informações do jornal Barron's, o diálogo deve abordar detalhes do recente contato entre o ex-presidente dos Estados Unidos e o presidente russo, Vladimir Putin.

"Hoje estarei em contato com o presidente Trump e vamos discutir os próximos passos", declarou Zelensky durante uma coletiva de imprensa realizada na Finlândia.

Cessar-fogo temporário e negociações de paz

Na última terça-feira (18), Trump e Putin concordaram com um cessar-fogo de 30 dias na Ucrânia, com restrições específicas: durante esse período, ataques contra infraestruturas energéticas e alvos estratégicos serão suspensos. Além disso, o acordo prevê o início imediato de negociações de paz.

A decisão acontece após o governo ucraniano já ter sinalizado positivamente para um cessar-fogo temporário, proposto pelos Estados Unidos. Com isso, a expectativa é de que a conversa entre Zelensky e Trump sirva para alinhar os próximos passos diplomáticos no cenário de guerra.

