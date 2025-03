Trump revela conversa com Zelensky após acerto com Putin

© TETIANA DZHAFAROVA/AFP via Getty Images

Na manhã desta quarta-feira (19), o presidente dos Estados Unidos Donald Trump revelou que teve uma longa conversa com Volodymyr Zelensky para tratar de um possível acordo de paz na guerra da Rússia com a Ucrânia.

Nas redes sociais, Trump confirmou a conversa e citou que o principal ponto discutido com o lado ucraniano foi sobre os detalhes para o fim da guerra entre os países: "Grande parte da discussão foi baseada na ligação feita ontem com o presidente Putin para alinhar a Rússia e a Ucrânia em termos de suas demandas e necessidades. Estamos muito no caminho certo!", disse.

Trump também salientou que o Secretário de Estado, Marco Rubio e o Conselheiro de Segurança Nacional Michael Waltz estão envolvidos nas discussões para um possível acordo de paz.

Cessar-fogo temporário e negociações de paz

Nesta terça-feira (18), Trump e Putin concordaram com um cessar-fogo de 30 dias na Ucrânia, com restrições específicas: durante esse período, ataques contra infraestruturas energéticas e alvos estratégicos serão suspensos. Além disso, o acordo prevê o início imediato de negociações de paz.

A decisão acontece após o governo ucraniano já ter sinalizado positivamente para um cessar-fogo temporário, proposto pelos Estados Unidos. Com isso, a expectativa é de que a conversa entre Zelensky e Trump sirva para alinhar os próximos passos diplomáticos no cenário de guerra.

