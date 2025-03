Diretor é preso após dar um golpe de mais de R$ 62 milhões na Netflix

© Shutterstock

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O diretor Carl Rinsch foi preso em Nova York, Estados Unidos, nesta quarta-feira (19), sob acusações de fraude e lavagem de dinheiro, após utilizar US$ 11 milhões (um pouco mais de R$ 62 milhões) da Netflix.

A plataforma de streaming alega que ele teria desviado o dinheiro destinado à produção de uma série de ficção científica chamada "Conquest" para investir em criptomoedas, no mercado de ações e em artigos de luxo, como relógios e carros esportivos.

Diretor do filme 47 Ronin, estrelado por Keanu Reeves, Rinsch vendeu a produção de "White Horse" em 2018, após um leilão que incluiu propostas da Amazon, da Max e da Apple. Logo em seguida, a série trocou de nome para "Conquest" e chegou a ser gravada, em parte, pelo elenco em São Paulo, há dois anos. Em novembro de 2024, The New York Times informou que a série havia sido cancelada, já que o roteiro sequer foi finalizado.

O promotor Matthew Podolsky disse à imprensa que Rinsch "orquestrou um esquema para roubar milhões de dólares, solicitando um grande investimento de um serviço de streaming, e alegando que o dinheiro seria usado para produzir uma série que nunca existiu". Para ele a prisão de Rinsch é um lembrete: "A promotoria e os nossos parceiros do FBI continuam vigilantes na luta contra a fraude".

Depois de a Netflix cancelar a série, o diretor começou a mover uma ação com um pedido de indenização de US$ 14 milhões, ou R$ 68 milhões, por quebra contratual. Se condenado em todas as acusações, Carl Rinsch pode pegar até 90 anos de prisão.