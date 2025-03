Nível do mar subiu 38 metros após a última Era do Gelo, conclui estudo

© Lusa

Pesquisadores revelaram que o nível do mar subiu cerca de 38 metros desde o fim da última Era do Gelo, há aproximadamente 11.700 anos. A descoberta, baseada em novos dados geológicos, permite uma compreensão mais detalhada da velocidade e da magnitude desse aumento, trazendo implicações diretas para os estudos sobre o aquecimento global e suas consequências nas calotas polares.

Os resultados foram publicados na revista Nature por uma equipe liderada por cientistas do Instituto de Tecnologia Deltares, da Holanda, e divulgados pela agência Europa Press.

Degelo acelerado e impacto na elevação do nível do mar

Após o fim da última era glacial, o derretimento das imensas calotas polares que cobriam a América do Norte e a Europa provocou um aumento acelerado do nível do mar. No entanto, até agora, os cientistas enfrentavam dificuldades para estimar com precisão a taxa desse crescimento devido à escassez de registros geológicos confiáveis da época.

A pesquisa se concentrou na região do Mar do Norte, onde os cientistas analisaram poços e camadas de turfa submersas da antiga Doggerland, uma área que ligava a Grã-Bretanha ao continente europeu e foi completamente inundada pela elevação do mar.

Utilizando novas técnicas de datação e modelagem, os pesquisadores identificaram que, em duas fases do início do Holoceno, as taxas globais de elevação do nível do mar atingiram um pico de mais de um metro por século.

Comparação com os níveis atuais e projeções futuras

Atualmente, a taxa média de elevação do nível do mar nos Países Baixos é de aproximadamente 3 mm por ano, o que equivale a 30 cm por século. No entanto, projeções indicam que essa taxa pode aumentar devido ao avanço do aquecimento global.

O estudo também ajudou a reduzir a incerteza sobre o aumento total do nível do mar entre 11.000 e 3.000 anos atrás, período no qual estimativas anteriores variavam entre 32 e 55 metros. Com os novos dados, os cientistas confirmaram que o aumento total foi de 38 metros, trazendo mais precisão para os modelos climáticos que analisam as mudanças no nível dos oceanos ao longo da história.