Israel intercepta segundo míssil do Iêmen após fim do cessar-fogo em Gaza

As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram nesta quinta-feira (20) que a força aérea israelense interceptou um míssil lançado do Iêmen antes que ele entrasse no espaço aéreo do país.

"Sirenes soaram em várias áreas de Israel após o disparo de um projétil do Iêmen", informou o exército israelense na plataforma Telegram, por volta das 4h01 no horário local (23h de terça-feira em Brasília).

O grupo rebelde houthis, que controla partes do Iêmen, reivindicou a autoria do ataque e afirmou que o alvo era o Aeroporto Internacional Ben Gurion, próximo a Tel Aviv.



Este é o segundo míssil lançado do Iêmen que Israel intercepta desde que retomou sua ofensiva contra o Hamas na Faixa de Gaza, após o colapso do cessar-fogo.

Na semana passada, os houthis anunciaram que iriam retomar ataques contra navios israelenses e embarcações ligadas a Israel como parte do apoio ao Hamas, que está em guerra com Israel desde outubro de 2023.

O grupo rebelde iemenita tem realizado ataques com drones e mísseis contra alvos israelenses e embarcações comerciais no Mar Vermelho e no Golfo de Áden. Em resposta, Israel intensificou os ataques aéreos contra posições dos houthis no Iêmen.

EUA e Reino Unido lançam ofensiva contra os houthis

Os Estados Unidos e o Reino Unido também realizaram bombardeios contra alvos dos houthis no Iêmen, justificando as ações como uma tentativa de proteger a navegação internacional em uma das rotas comerciais mais estratégicas do mundo.

No último fim de semana, o governo dos EUA lançou uma série de ataques aéreos contra cidades controladas pelos houthis no norte e no centro do Iêmen, incluindo a capital Sanaa. Segundo os rebeldes, cerca de 50 pessoas morreram nos bombardeios.

Os ataques foram ordenados pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para conter as ameaças dos houthis ao transporte marítimo e ao comércio internacional.



Nesta quarta-feira (19), Trump endureceu o tom contra os houthis e exigiu que o Irã pare imediatamente seu apoio ao grupo rebelde, afirmando que reduzir o auxílio não é suficiente.

"Se os houthis não cessarem os ataques, serão completamente aniquilados!", declarou Trump em sua rede social Truth Social.

O presidente dos EUA ressaltou que os ataques já causaram "danos tremendos" aos rebeldes e alertou que "a situação só vai piorar" para o grupo apoiado pelo Irã.

Apesar de relatos de que Teerã teria reduzido o fornecimento de armas aos houthis, Trump afirmou que o Irã ainda está enviando suprimentos militares em grande quantidade para o grupo, que continua no controle de parte do Iêmen, incluindo a capital Sanaa.

