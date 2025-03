Trump sugere que EUA assumam controle de usinas nucleares na Ucrânia

© REUTERS/Brian Snyder

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que o governo norte-americano poderia assumir o controle das usinas nucleares e instalações energéticas ucranianas. A declaração foi divulgada pela Casa Branca nesta quarta-feira (19).

Segundo a porta-voz da presidência, Karoline Leavitt, Trump argumentou que a administração dessas infraestruturas pelos EUA garantiria maior proteção e suporte ao sistema energético da Ucrânia.

"O controle americano dessas centrais elétricas proporcionaria a melhor proteção e apoio possíveis para a infraestrutura energética da Ucrânia", afirmou Leavitt durante uma coletiva de imprensa.



Além do tema energético, Trump discutiu com Zelensky a possibilidade de os Estados Unidos fornecerem mais sistemas de defesa antiaérea ao país do Leste Europeu.

"O presidente Zelensky solicitou sistemas de defesa aérea (...), e o presidente Trump concordou em trabalhar com ele para ver o que está disponível, especialmente na Europa", detalhou a porta-voz.

O contato entre os dois líderes ocorreu um dia após Trump também conversar por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin. No diálogo, Putin teria insistido que qualquer cessar-fogo deveria incluir o fim do compartilhamento de informações militares entre o Ocidente e a Ucrânia. No entanto, a Casa Branca garantiu que a cooperação entre Washington e Kyiv será mantida.

Cessar-fogo parcial e negociações em andamento

Na última terça-feira (18), Trump e Putin concordaram com um cessar-fogo parcial de 30 dias, que se aplicaria apenas aos ataques contra infraestruturas energéticas e instalações estratégicas.

Zelensky demonstrou apoio à ideia de reduzir ataques contra infraestruturas civis como um primeiro passo para um possível fim da guerra. O líder ucraniano classificou a conversa com Trump como "positiva, substancial e franca" e indicou que Washington e Kiev já começaram a discutir a ampliação do cessar-fogo.

Nos próximos dias, representantes dos Estados Unidos e da Rússia devem se reunir em Jeddah, na Arábia Saudita, para continuar as negociações. O enviado especial dos EUA para a Ucrânia e Rússia, Steve Witkoff, afirmou que espera um cessar-fogo total dentro de duas semanas.

Enquanto isso, a guerra continua. Nesta quarta-feira (19), Zelensky condenou um novo ataque da Rússia ao sistema energético ucraniano, realizado poucas horas após Putin anunciar que havia ordenado a suspensão de ataques contra esses alvos.

