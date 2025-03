Idosa morta é abandonada em uma cadeira de rodas em frente ao hospital

© iStock

O corpo de uma idosa foi encontrado nesta terça-feira (19) em frente à entrada de emergência do Hospital Metropolitano de Jaén, na Espanha. O caso chamou a atenção das autoridades locais, que já iniciaram uma investigação para identificar os responsáveis.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um homem corpulento, encapuzado, usando máscara e óculos, chegou ao hospital. O suspeito entrou na unidade de saúde, pegou uma cadeira de rodas e, em seguida, retirou o corpo da idosa de seu carro antes de deixá-lo no local. Logo após o abandono, ele fugiu rapidamente.

De acordo com a perícia, a idosa morreu de causas naturais e não apresentava sinais de violência. Apesar disso, as autoridades continuam investigando para entender as circunstâncias do abandono e identificar o homem envolvido.

O prefeito de Jaén, Julio Millán, classificou o caso como "surpreendente" e lamentou o ocorrido, afirmando que não representa a hospitalidade da região.

