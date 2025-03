Ataque causa megaexplosão em base de bombardeiros nucleares da Rússia

© Redes sociais / Reuters

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das mais intensas trocas de ataques com drones da Guerra da Ucrânia resultou em uma impressionante explosão na base de Engels-2, principal sede de bombardeiros estratégicos para ataques nucleares e convencionais da Rússia.

A ação, captada em múltiplas filmagens de celulares de moradores, ocorreu na manhã desta quinta (20, madrugada no Brasil). É possível ver um cogumelo de fumaça gigante subindo, o que faz supor que um depósito de munições da base foi atingido.

"Foi o maior ataque da guerra", escreveu no Telegram o governador da região de Saratov, onde fica a base, Roman Busargin. Ele afirmou que ao menos 30 casas próximas do aeródromo foram atingidas, ferindo dez pessoas. Não há informações sobre o que ocorreu dentro da instalação militar.

Nesta manhã, monitores ucranianos identificaram a chegada de um cargueiro Il-76 à base, provavelmente para supri-la com mísseis de cruzeiro Kh-101, que são lançados pelos bombardeiros Tu-95 lá sediados contra a Ucrânia.

Além deles, Engels-2 abriga a frota russa do bombardeiros supersônicos Tu-160, que são empregados raramente contra a Ucrânia. Ambos os modelos podem lançar armas nucleares, e há um depósito de ogivas atômicas na base.

O local já foi atacado anteriormente algumas vezes, provando a eficácia dos drones domésticos de longo alcance da Ucrânia: a base fica a 800 km da fronteira entre os dois países. Se um lote de mísseis foi destruído, isso não muda o rumo da guerra, mas atrapalha operações e causa um grande prejuízo: cada Kh-101 custa cerca de R$ 75 milhões.

A Rússia disse ter derrubado 132 drones ucranianos nesta noite, sem divulgar quantos foram lançados. Alguns destroços atingiram uma refinaria de petróleo no sul do país. Já o presidente Volodimir Zelenski disse que os russos lançaram cerca de 200 drones contra o país, mas não disse quantos foram interceptados.

Houve explosões em diversas regiões ucranianas, e danos relatados em Kharkiv e Sumi, no nordeste do país.

A troca de fogo ocorre em meio à negociação para um cessar-fogo parcial na guerra iniciada em 2022, patrocinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Primeiro, ele conseguiu que Kiev aceitasse uma trégua total de 30 dias, mas fracassou em convencer Vladimir Putin do mesmo. Saiu do telefonema na terça (18) com o russo com a aceitação de um cessar-fogo apenas nos ataques aéreos à infraestrutura civil e energética de ambos os países, também por um mês.

Zelenski topou, mas os ataques de lado a lado não pararam. Na quarta (19), o ucraniano também conversou ao telefone com Trump, aceitando a proposta, mas disse que ela teria de ser negociada.

Ambos os lados se acusam mutuamente de não querer o cessar-fogo e aumentaram nesta noite a intensidade do lançamento de drones. Negociações dos americanos com russos e ucranianos, de forma separada, estão marcadas para acontecer na Arábia Saudita a partir de segunda (24).

Nesta quinta, em entrevista coletiva, Zelenski afirmou que pretende apresentar uma lista do que considera alvos de infraestrutura energética para os americanos entregarem aos russos, pressupondo que o mesmo irá acontecer na mão inversa.

Isso demonstra a complexidade das conversas. O presidente ucraniano também negou o relato da Casa Branca de que Trump sugeriu a Kiev tomar para si a administração da usina nuclear de Zaporíjia, ocupada em 2022 pelos russos. O complexo, o maior da Europa, está sem produzir energia, contribuindo para o déficit ucraniano no setor.

Segundo Zelenski, "se os americanos quiserem tirar ela dos russos e ajudar na administração e modernização, tudo bem, mas a propriedade não se discute".

Segundo o assessor de Putin Iuri Uchakov, na segunda também haverá uma rodada de conversas com os EUA sobre a proteção de rotas comerciais no mar Negro, afetadas pela guerra. Essas serão reuniões técnicas, montando aos poucos o arcabouço dos itens para um eventual acordo de paz.