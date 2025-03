Sirenes tocam em Jerusalém e míssil do Iêmen é interceptado por Israel

© Shutterstock

Na tarde desta quinta-feira (20), sirenes foram acionadas em diversas áreas de Israel como alerta de um possível ataque externo. A região de Jerusalém ficou em alerta máximo.

"Sirenes soaram em várias áreas de Israel após o disparo de um projétil do Iêmen", informou o exército israelense no Telegram.

A defesa de Israel informou que o míssil foi interceptado antes de cruzar o território e as sirenes foram tocadas de acordo com o protocolo.

O grupo rebelde houthis, que controla partes do Iêmen, reivindicou a autoria do ataque e afirmou que o alvo era o Aeroporto Internacional Ben Gurion, próximo a Tel Aviv. É o segundo míssil do Iêmen que Israel intercepta desde que retomou sua ofensiva contra o Hamas na Faixa de Gaza, após o colapso do cessar-fogo no começo desta semana.

