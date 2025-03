Brasil sobe posições, mas 'octacampeã' ainda lidera em ranking da felicidade

© <p>Shutterstock</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em comemoração ao Dia Internacional da Felicidade, celebrado nesta quarta-feira (19), a ONU (Organização das Nações Unidas) divulgou o ranking dos países mais felizes do mundo.

Segundo o ranking, a Finlândia é o país mais feliz do mundo. É o oitavo ano consecutivo que o país aparece em primeiro lugar no índice da ONU.

O Brasil apareceu no 36º lugar, 8 posições acima do último ranking. O país ficou atrás de nações como Uruguai, EUA e França, mas à frente de Espanha, Itália e Argentina.

O ranking é feito pela ONU em colaboração com o instituto de pesquisa Gallup e a Universidade de Oxford, no Reino Unido. Para chegar ao resultado, o estudo considera seis principais fatores para compilar sua lista: PIB per capita, expectativa de vida saudável, apoio social, sensação de liberdade, generosidade e percepção de corrupção.

No ranking deste ano, um detalhe chama atenção: os quatro primeiros colocados são países com clima frio. Logo após da Finlândia, vêm Dinamarca, Islândia e Suécia -todos eles são conhecidos pelas baixas temperaturas. O país tropical mais bem colocado é a Costa Rica, em 6º.



Veja os 45 países mais bem colocados no ranking:

Finlândia

Dinamarca

Islândia

Suécia

Holanda

Costa Rica

Noruega

Israel

Luxemburgo

México

Austrália

Nova Zelândia

Suíça

Bélgica

Irlanda

Lituânia

Áustria

Canadá

Eslovênia

Tchéquia

Emirados Árabes Unidos

Alemanha

Reino Unido

Estados Unidos

Belize

Polônia

Província de Taiwan, China

Uruguai

Kosovo

Kuwait

Sérvia

Arábia Saudita

França

Singapura

Romênia

Brasil

El Salvador

Espanha

Estônia

Itália

Panamá

Argentina

Cazaquistão

Guatemala

Chile