Erupção de vulcão na Indonésia cancela voos e gera alerta máximo

Pelo menos sete voos internacionais com saída prevista da ilha turística de Bali foram cancelados nesta sexta-feira (21) devido à nova erupção do vulcão Monte Lewotobi Laki-Laki, localizado na ilha de Flores, no leste da Indonésia. A informação foi confirmada por um porta-voz do Aeroporto Internacional Ngurah Rai, em Bali.

Segundo a Agência de Vulcanologia da Indonésia, a erupção ocorreu na noite de ontem, com duração de mais de 11 minutos e uma coluna de cinzas que se elevou a cerca de 8 quilômetros de altura. Em resposta ao evento, o alerta vulcânico foi elevado ao nível máximo (nível 4, em uma escala de 4).

De acordo com a porta-voz Andadina Dyah, entre os voos cancelados estão seis da Jetstar com destino à Austrália e um da Air Asia com destino a Kuala Lumpur, na Malásia. Outros voos, tanto domésticos quanto internacionais, enfrentaram atrasos, incluindo conexões para Tailândia, Singapura e Austrália.

Apesar da intensidade da erupção, o aeroporto de Maumere, o mais próximo do vulcão, não foi afetado pelas cinzas, segundo o Ministério dos Transportes da Indonésia.



A erupção do Monte Lewotobi Laki-Laki, que tem 1.703 metros de altura, foi registrada às 22h56 do horário local (12h56 no horário de Brasília). A explosão foi tão intensa que ruídos altos foram ouvidos em cidades distantes, como Maumere (a mais de 80 km do vulcão) e Larantuka (a 50 km de distância), de acordo com a agência geológica do país.

As autoridades impuseram uma zona de exclusão entre 7 e 8 quilômetros ao redor do vulcão e alertaram os moradores para o risco de fluxos de lama vulcânica (lahars), agravados pelas fortes chuvas na região.

A ilha de Flores, onde fica o vulcão, está localizada a cerca de 800 quilômetros a leste de Bali e é bastante procurada por turistas que visitam o Parque Nacional de Komodo.

Este não é o primeiro episódio recente de atividade vulcânica na região. Em novembro do ano passado, o mesmo vulcão entrou em erupção, causando a morte de nove pessoas, ferimentos em 31 e a evacuação de mais de 11 mil moradores.

