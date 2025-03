Incêndio causa blecaute e fecha o aeroporto de Heathrow em Londres; veja

© X/Basil_TGMD

O Aeroporto de Heathrow, em Londres — o mais movimentado da Europa em número de passageiros — ficará fechado durante todo o dia desta sexta-feira (21) por conta de uma falha de energia causada por um incêndio em uma subestação elétrica. A suspensão das operações deve durar, pelo menos, até 23h59 (horário local), segundo comunicado da administradora Heathrow Airport Holdings.

Em nota publicada nas redes sociais, a operadora orientou os passageiros a não irem até o aeroporto e a entrarem em contato com suas companhias aéreas para obter informações atualizadas sobre voos. “Esperamos interrupções significativas nos próximos dias”, admitiu a empresa, acrescentando que divulgará novos comunicados assim que o fornecimento de energia for restabelecido.

Fogo atinge subestação e afeta milhares de casas e empresas

O Corpo de Bombeiros de Londres informou que o incêndio teve início em um transformador localizado em Hayes, na zona oeste da cidade. Cerca de 70 bombeiros e 12 equipes foram mobilizados para conter as chamas, que causaram queda de energia em mais de 16 mil residências e empresas, segundo a companhia elétrica Scottish and Southern Electricity Networks.

A polícia retirou 29 moradores de casas próximas à subestação e, por segurança, ampliou o perímetro de isolamento, evacuando outras 150 pessoas. A população local foi orientada a manter portas e janelas fechadas devido à intensa fumaça.

Causa do incêndio ainda é desconhecida

O vice-comissário dos bombeiros, Pat Goulbourne, afirmou que as equipes estão trabalhando "incansavelmente em condições desafiadoras" para controlar o incêndio, que classificou como “altamente visível e significativo”. A causa do incidente ainda está sob investigação.

A paralisação acontece em meio a discussões sobre a expansão de Heathrow, após o governo trabalhista britânico declarar apoio político à construção de uma terceira pista, com o objetivo de estimular o crescimento econômico do Reino Unido.

Em discurso recente, a ministra das Finanças, Rachel Reeves, defendeu o projeto, destacando a importância do aeroporto para os setores de turismo e negócios. Com o respaldo do governo, a Heathrow Airport Holdings poderá reapresentar planos de expansão — antes barrados por processos judiciais e pela oposição de comunidades vizinhas.

