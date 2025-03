Mulher afoga cão em aeroporto para poder embarcar em voo nos EUA

Uma mulher da Florida, nos EUA, afogou o seu cão em um banheiro do aeroporto de Orlando para que conseguisse embarcar em um voo.

Alison Lawrence, de 57 anos, foi presa esta quinta-feira (20) pelo incidente que aconteceu em dezembro do ano passado.

Em imagens que ficaram registadas em vídeo, a mulher chegou ao Aeroporto Internacional de Orlando com o seu cão, de raça schnauzer miniatura. Porém, ao chegar ao embarque a mulher foi informada de que não possuía os documentos necessários para viajar com o animal.

Alison Lawrence was wanting to board a flight in Orlando, but didn't have the right paperwork to allow the dog to board.



Lawrence took her pet to the bathroom and drowned her dog in the toilet!



