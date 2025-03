Ministra da Islândia se demite após revelar filho com adolescente 

© ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images

A ministra da Infância da Islândia, Ásthildur Lóa Thórsdóttir, demitiu-se esta sexta-feira (21) após ter admitido que teve um filho com um adolescente há mais de 30 anos. O caso foi denunciado na noite de quinta-feira pela televisão estatal RÚV.

Em declarações à RÚV, a ministra explicou que a relação com o pai do bebê começou quando ela tinha 22 anos e o adolescente 15. Conheceram-se em um grupo religioso, onde Thórsdóttir era conselheira, e o bebê nasceu um ano mais tarde.

"Passaram 36 anos, muitas coisas mudaram durante esse tempo e eu teria, sem dúvida, lidado com estas questões de forma diferente hoje em dia", disse a ministra, atualmente com 58 anos.

O pai foi identificado como Eirík Ásmundsson e, apesar de ter sido uma relação secreta, esteve no nascimento do filho e esteve presente durante o primeiro ano da sua vida. O afastamento do casal começou quando a ministra conheceu o seu atual marido.

Segundo a RÚV, Ásmundsson apresentou um pedido ao Ministério da Justiça da Islândia para poder ver o filho, mas tal foi negado por Thórsdóttir. Ainda assim, pagou pensão durante os 18 anos seguintes.

A primeira-ministra da Islândia, Kristrún Frostadóttir, considerou tratar-se de "um assunto sério", mas destacou que sabia pouco mais do que "a pessoa comum". "Trata-se de um assunto muito pessoal [e] por respeito à pessoa em causa, não vou comentar o assunto", afirmou.

Após ter tido conhecimento do caso na noite de quinta-feira, Frostadóttir convocou a ministra da Infância ao seu gabinete, onde ela apresentou a sua demissão.

Leia Também: Gestão Trump fecha contrato com a Boeing para compra de novos caças F-47